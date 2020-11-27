Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 8 756 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Из них 6 241 случай не имел клинических проявлений болезни.

В России установлен рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

В столице за сутки зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса. Об этом сообщал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной. Она также сообщала о росте госпитализаций из-за заражения COVID-19.

Ранее вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад. Эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности.