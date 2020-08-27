Антитела обнаружили у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"

У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавируса в центре "Вектор", были обнаружены антитела. Об этом в эфире "Первого канала" сообщила заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля учреждения Светлана Усова.

Она отметила, что в настоящий момент преждевременно говорить об иммуногенности. Усова сообщила, что лишь четыре добровольца получили вакцину во второй раз через 21 день.

"Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела", – заявила Усова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания в центре "Вектор" планируется завершить в конце сентября. Считается, что вторая вакцина от коронавируса появится в конце сентября – начале октября.

Сергей Собянин заявил, что безопасность вакцины от коронавируса доказана. Мэр Москвы сообщил, что она не создавалась "за пару месяцев", как рассказывалось в некоторых заявлениях. Собянин подчеркнул, что в ее основе лежит готовая технологическая платформа.

Глава города сообщил, что каждый москвич может принять участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Сделать это могут не перенесшие инфекцию лица старше 18 лет без симптомов ОРВИ. Собянин подчеркнул, что врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям – всего их будет 40 тысяч человек.

Препарат от COVID-19 будет доставлен в клиники Москвы до 3 сентября. Помимо этого, пострегистрационные испытания вакцины начнутся 4–5 сентября.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".