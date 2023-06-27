Депутат предложил Росавиации опубликовать списки покинувших Россию во время попытки мятежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал главу Росавиации Александра Нерадько опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время мятежа 24 июня. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Уточняется, что Гусев обратился с такой инициативой, чтобы разоблачить фейки о "разбежавшихся" чиновниках, которые подрывают доверие к власти.

"Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", – написал Гусев.

По его мнению, это необходимо, чтобы избежать раскола общества. Кроме того, народ узнает "своих "героев", которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", резюмировал депутат.

Ситуация в стране обострилась после действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Основатель группы Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву. В Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа.

В ведомстве опровергли информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Уже 27 июня стало известно, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



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