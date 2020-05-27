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Общество

12:30

Супруга Овечкина опубликовала фото с новорожденным сыном

общество дети

Фото: соцсети

Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию с новорожденным сыном, сообщает "Газета.ру".

"Илья Александрович Овечкин. 55 сантиметров, 3 800 граммов! Мы самые счастливые", – подписала снимок Шубская в социальной сети.

Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская сыграли свадьбу в августе 2016 года. Через два года у них родился сын Сергей.

Ранее Овечкин рассказал, что в период самоизоляции больше всего времени проводит со своим сыном. Также он поделился, что иногда выбирается на свежий воздух, гуляя рядом с домом.

В феврале Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. В списке оказался в том числе хоккеист Александр Овечкин.

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