В семье Овечкина и Шубской родился первенец

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram сообщил друг спортсмена российский баскетболист Виталий Фридзон.
"Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!", – подписал Фридзон фотографию, на которой он запечатлен вместе с хоккеистом и его женой.
Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская сыграли свадьбу в августе 2016 года.
По информации журналиста Washington Post Изабелль Хуршудян, мальчика назвали Сергеем и родился он в Южной Флориде.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Первое место, как и в прошлом году, занял Овечкин: за год спортсмен заработал 14,5 миллиона долларов.
Также 7 июня "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 4:3. Одну из шайб забросил Александр Овечкин, которого назвали самым ценным игроком в плей-офф Лиги.
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