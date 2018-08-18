В семье Овечкина и Шубской родился первенец

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram сообщил друг спортсмена российский баскетболист Виталий Фридзон.

"Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!", – подписал Фридзон фотографию, на которой он запечатлен вместе с хоккеистом и его женой.

Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская сыграли свадьбу в августе 2016 года.

По информации журналиста Washington Post Изабелль Хуршудян, мальчика назвали Сергеем и родился он в Южной Флориде.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Первое место, как и в прошлом году, занял Овечкин: за год спортсмен заработал 14,5 миллиона долларов.

Также 7 июня "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 4:3. Одну из шайб забросил Александр Овечкин, которого назвали самым ценным игроком в плей-офф Лиги.