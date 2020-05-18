Александр Овечкин запустил онлайн-соревнование

Александр Овечкин запустил новое соревнование в Сети

Российский спортсмен, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин предложил любому желающему посоревноваться с ним. А именно – выполнить так называемые выпады. Сам игрок "Вашингтон Кэпиталз" за 45 секунд сделал 91 выпад.

В первую очередь вызов приняли спортсмены. Некоторые даже превзошли Овечкина. Например, фигуристка Анна Щербакова и полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук.

Ранее Овечкин поделился, как проводит время в условиях самоизоляции. Спортсмен рассказал, что наибольшее количество времени проводит со своим сыном. Также он рассказал, что иногда выбирается на свежий воздух. При этом их прогулки с сыном проходят рядом с домом в режиме самоизоляции. Спортсмен выразил уверенность, что при соблюдении всех предписанных правил человечество способно победить любой вирус.