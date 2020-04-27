В Совфеде прокомментировали идею о переносе майских праздников

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что не видит смысла в переносе майских праздников, передает RT.

Он отметил, что подобная инициатива лишь усложнит проблему, поскольку в таком случае праздничные дни надо будет объявлять рабочими. А последнее, по словам Рязанского, добавит проблем на фоне действия режима самоизоляции.

"Я думаю, что ничего не надо менять. Тем более что и Роспотребнадзор, и правительственные решения – все они направлены на поэтапное решение проблем с растяжением требований к самоизоляции", – прокомментировал Рязанский.

Также он призвал россиян соблюдать предписанный режим самоизоляции в майские праздники. Рязанский считает, что в настоящий момент надо особенно тщательно их придерживаться.

"Праздник 1 Мая был и остается праздником. И в тех условиях, в которых каждый из нас находится, мы вспомним, отметим и поздравим друг друга. Сейчас я считаю нужным поостеречься и по максимуму выполнить организационно-технологические меры, чтобы не подвергаться риску. Сорваться сейчас нам просто нельзя", – отметил Рязанский.

Ранее идею о переносе майских праздников оценил и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он считает, что это может плохо повлиять на экономику и стать дополнительной нагрузкой для нее.

В то же время, согласно результатам недавно проведенного опроса, 34 процента россиян позитивно отозвались в отношении идеи о переносе майских праздников на конец режима самоизоляции. Они считают, что после снятия ограничений жителям надо будет хорошо отдохнуть.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам подготовить рекомендации в отношении мер по сдерживанию коронавируса в майские праздники. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ослабление режима самоизоляции в праздничные дни может аннулировать все сделанные ранее усилия, направленные на сдерживание пандемии коронавируса.