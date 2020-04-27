В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Перенос майских выходных из-за коронавирусных ограничений может негативно сказаться на экономике и стать дополнительной нагрузкой для этой сферы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.
"Переносить 1-5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно... Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос – это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности", – сообщил депутат.
Нилов заявил, что, несмотря на выходные дни, россиянам все равно будет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Главу комитета поддержали коллеги. Так, депутат Ольга Павлова также указала на потенциальный вред экономике и добавила, что за каждым майским праздником стоит своя история и перенос в этом контексте также неуместен.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее предостерегла россиян от нарушения режима самоизоляции в период майских праздников. Специалист отметила, что, если не будет срывов, то пика заболеваемости в РФ может и не быть.
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