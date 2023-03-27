За сутки в Москве выявили 1 333 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1 333 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 98 инфицированных, вылечились 1 118 пациентов, скончались семь человек.

Всего в Москве выявили 3 471 186 случаев заражения, выздоровели 3 275 067 человек, умерли 48 429 пациентов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.



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