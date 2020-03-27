"Аэрофлот" приостановит рейсы в Пекин и Гуанчжоу

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Компания "Аэрофлот" приостановила курсирование самолетов по рейсам в Пекин и Гуанчжоу, сообщает РИА Новости.

Действие ограничения будет действовать до 30 апреля. Полеты в Пекин прекратятся 28 марта, в Гуанчжоу – 29 марта. Аналогичные меры приняты в отношении и рейсов обратного направления. Кроме того, "Аэрофлот" сократил количество вылетов по направлению в Шанхай, Бангкок, Мале и Нью-Йорк.

Ранее авиакомпания прекратила осуществление полетов в города Ош и Бухарест до 30 апреля. Кроме того, была продлена приостановка рейсов в Гонконг и Бейрут. Также "Аэрофлот" ограничил полеты в ряд европейских стран.

Ограничения на авиасообщения вводят и другие компании. Так, "Победа" объявила о приостановке всех рейсов с 1 апреля до 31 мая. Кроме того, правительство России поручило прекратить осуществление регулярных и чартерных рейсов, направляющихся за рубеж и обратно.

В настоящее время в Китае не наблюдается острой эпидемиологической ситуации. Общее количество зараженных коронавирусом в стране составило более 80 тысяч, однако в последнее время в сутки прибавляется лишь по несколько десятков инфицированных. Кроме того, в Китае сняли карантин с провинции Хубэй.