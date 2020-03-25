"Аэрофлот" изменил полетную программу из Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" обновила информацию об изменениях в полетной программе из Москвы на фоне пандемии коронавируса в мире.

Как сообщается на сайте перевозчика, рейсы из Москвы осуществляются в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву и Париж. С 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва – Нью-Йорк – Москва.

Временно приостановлены полеты в Прибалтику, а также Прагу, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Варшаву, Вену, Белград, Стокгольм, Афины, Лиссабон и другие. Также не осуществляются рейсы в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Индию, Турцию, ОАЭ и на Кубу.

При этом для возвращения россиян "Аэрофлот" с 26 по 28 марта выполнит рейсы из Баку, Лиссабона, Анталии, Майами и Лос-Анджелеса. В то же время сокращается частота полетов в Ереван, Минск, Бишкек, Ош, Бангкок и Мале.

В авиакомпании призвали пассажиров с билетами на дальние даты по направлениям, где приостанавливается выполнение полетов, обращаться для перебронирования.

В Ростуризме заявили, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Сейчас за границей остаются около 60 тысяч таких человек.