"Аэрофлот" приостановил рейсы в Бухарест и Ош

15:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Ош (Киргизия) и Бухарест (Румыния), а также продлила приостановку рейсов для Гонконга (Китай) и Бейрута (Ливан). Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
"Рейсы в Ош и Бухарест закрыты с 24 марта по 30 апреля, срок приостановки полетов в Гонконг продлены до 24 апреля, Бейрут – до 25 апреля", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" обновила информацию об изменениях в полетной программе из Москвы на фоне пандемии коронавируса в мире. Рейсы из Москвы осуществляются в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву и Париж. С 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва – Нью-Йорк – Москва.
Временно приостановлены полеты в Прибалтику, а также Прагу, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Варшаву, Вену, Белград, Стокгольм, Афины, Лиссабон и другие. Также не осуществляются рейсы в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Индию, Турцию, ОАЭ и на Кубу.
При этом для возвращения россиян "Аэрофлот" с 26 по 28 марта выполнит рейсы из Баку, Лиссабона, Анталии, Майами и Лос-Анджелеса. В то же время сокращается частота полетов в Ереван, Минск, Бишкек, Ош, Бангкок и Мале.
"Аэрофлот" отменяет регулярные рейсы еще по нескольким направлениям
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