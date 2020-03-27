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Общество

10:35

Названы болезни, которые осложняют коронавирус

общество медицина безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Китайские медики пришли к выводу, что наличие серьезных проблем с сердцем и сосудами увеличивает риск умереть от коронавирусной инфекции в четыре раза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы выяснили, что между нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и смертностью среди пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), есть статистически значимая связь", – рассказали специалисты.

Как отметили медики, в Ухане у каждого пятого больного были замечены проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и курящих сигареты.

Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса. Она заявила, что это может негативно сказаться на способности клеток мозга нормально передавать сигналы, а это влияет на речь, координацию, восприятие реальности и многое другое.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.

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