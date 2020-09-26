В Москве за сутки зарегистрировали 1 792 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 1792 новых случая коронавируса. За сутки в больницы поступило 830 человек. Темп прироста пациентов за 24 часа составляет 0,6%.

Среди новых выявленных случаев 38,8% – граждане от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 15,5% – от 66 до 79 лет, 8,2% – старше 80 лет и 13,1% – дети.

Число новых случаев COVID-19 растет во всем мире. Например, в Амстердаме в 20-х числах сентября зафиксировали 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. В Риме сентябрьские показатели превышают весенние.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,1 миллиона случаев заражения, свыше 980 тысяч человек скончались. В России выявлен 1 143 571 случай COVID-19, вылечились 940 150 человек, скончались 20 225.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

В связи с этим власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.