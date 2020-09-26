Еще 1 123 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1 123 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 244 006. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний.

Кроме того, горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 44,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России. Только за сутки проведено 390 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остается 218 933 человек.

По данным на 25 сентября, за сутки в столице выявили 1 560 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 227 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 242 883 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице, как и во всем мире, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. В частности, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.