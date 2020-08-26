С 1 сентября начнется мониторинг заболеваемости COVID у школьников и студентов – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом сообщила о том, что с 1 сентября начнется мониторинг заболеваемости COVID-19 у студентов и школьников, сообщает РИА Новости.
"Решено, что с начала учебного года будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов", – сказала Голикова.
По ее словам, требуется обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ. Голикова также добавила, что результаты мониторинга могут привести к увеличению числа заболевших, но беспокоиться не стоит.
"Своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения", – отметила вице-премьер.
Она уточнила, что данную тему уже обсудили на селекторном совещании с губернаторами.
Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова заявила о стойкой тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По ее словам, с марта рост числа новых пациентов с коронавирусом снизился в 54 раза.
За последние сутки в России подтвердили 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 252 случая не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 640 случаев.
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