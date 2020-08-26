Голикова заявила о стойкой тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента заявила о том, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России – это стойкая тенденция, сообщает ТАСС.

"В стране наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости COVID-19", – сказала она.

Голикова добавила, что с марта рост числа новых пациентов с коронавирусом снизился в 54 раза.

Также вице-премьер предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

"Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года", – сказала Голикова.

За последние сутки в России подтвердили 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 252 случая не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 640 случаев.

За данный период в стране подтверждено 115 летальных случаев, за весь период умерли 16 683 человека. За прошедшие 24 часа выписаны 6 403 человека, а за все время – 786 150.

Ранее в России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.