Академик РАН рассказал, когда COVID-19 может сойти на нет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины Михаил Пальцев спрогнозировал следующие волны коронавируса, передает портал стопкоронавирус.рф.
Он отметил, что следующую вспышку заболеваний COVID-19 стоит ожидать осенью 2020 года. Третья волна коронавируса, по мнению академика, придет весной 2021 года.
"Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет", – рассказал Пальцев.
Он привел такой прогноз, базируясь на исторические примеры пандемий. Как правило, она развивалась в три волны: вторая оказывалась сильнее первой, а третья по интенсивности распространения заболевания была самой слабой.
В связи с этим Пальцев считает, что коронавирус сойдет на нет лишь летом 2021 года. Однако академик подчеркнул, что данный вопрос требует дополнительных исследований.
Он сообщил, что коронавирусной инфекцией можно заразиться повторно. В то же время COVID-19 не проявляет серьезных мутаций и не становится агрессивнее.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказала, что к середине осени смертность от коронавируса должна снизиться практически до нуля. Она подчеркнула, что сокращение количества летальных исходов в результате заболевания COVID-19 – тенденция, имеющая мировой характер.
Вторая волна коронавируса уже проявляется в некоторых странах Европы. В частности, о новом наступлении COVID-19 недавно сообщили в Дании. В местном Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями сообщили, что коэффициент коронавируса вновь начал расти и достиг отметки в 1,4. То есть, 10 заболевших могут заразить еще 14 человек.
В России же численность новых случаев коронавирусной инфекции продолжает постепенно снижаться. За последние сутки на территории РФ зарегистрировали 4 676 заболевших COVID-19. В Москве же за последние две недели среднее число заразившихся коронавирусом снизилось на 4,4%.
Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса
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