В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за две недели сократилось на 4,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за последние сутки подтверждено 640 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что среднее число новых случаев за две недели сократилось на 4,4%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых пациентов остается на низком уровне.

Два месяца назад среднее число новых случаев COVID-19 за неделю было больше на 30,9%.

47,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,1% – от 46 до 65 лет, 9,5% – от 66 до 79 лет, 8,3% – старше 80 лет, еще 11,7% – дети.

По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,05 на 100 тысяч человек. По этому показателю столица находится во второй десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 252 случая не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 640 случаев.