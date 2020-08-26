Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,05 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во второй десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 252 случая не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 640 случаев.

За последние сутки в стране подтверждено 115 летальных случаев, за весь период умерли 16 683 человека. За прошедшие 24 часа выписаны 6 403 человека, а за все время – 786 150.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

