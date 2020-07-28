Джонсон сообщил, что в Европе наблюдаются признаки второй волны COVID-19

15:28
Фото: ТАСС/Frank Augstein/АР
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Европе наблюдаются признаки второй волны коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Он призвал быть честными в оценках эпидемиологической ситуации в некоторых европейских странах.
"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", – отметил Джонсон.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что специалисты не видят предпосылок для появления второй волны коронавируса в РФ. Он отметил, что в стране сейчас наблюдается массовое снижение численности зараженных COVID-19.
Однако в случае ее возникновения, по словам главы правительства РФ, российская система здравоохранения будет готова к такому развитию событий. Он отметил, что во время апогея первой волны COVID-19 она хорошо показала себя.
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что в России еще не прошла первая волна коронавируса. Он отметил, что эпидемический процесс продолжает развиваться.
Все больше стран вновь вводят ограничения из-за вспышек коронавируса
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