Мишустин заявил, что система здравоохранения РФ готова ко второй волне COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская система здравоохранения готова к новым вызовам в виде второй волны коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заявление он сделал во время выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров. По его словам, отрасль имеет резерв сил на случай второй волны COVID-19.

"Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя как работают врачи... хочу сказать, что готова и есть запас", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее Мишустин сообщил, что меры по борьбе с COVID-19 в РФ были своевременные и правильные. Мишустин подчеркнул, что на систему здравоохранения без промедлений были выделены необходимые средства и ресурсы.