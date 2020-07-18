В Минздраве допустили вторую волну коронавируса в России осенью

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вторая волна коронавируса в России может произойти осенью, сообщает RT со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава, профессора Владимира Чуланова.
Он отметил, что это может случиться на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.
"Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями", – отметил Чуланов.
Он добавил, что вторая волна коронавируса в случае ее наступления будет слабее первой. Чуланов связал это с тем, что, в частности, граждане стали более ответственно относиться к предостережениям и соблюдению правил санитарной безопасности.
За последние сутки в России зарегистрировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность выявленных заболевших составила 765 437 человек. 546 863 пациента излечились в результате прохождения курса лечения. 12 247 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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