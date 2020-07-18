В России выявили 6 234 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России обнаружили 6 234 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
24,4% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений. Больше всего случаев зафиксировали в Москве – 578, в Свердловской области – 259, в Ханты-Мансийском АО – 247, в Санкт-Петербурге – 238 и в Нижегородской области – 205.
В Алтайском крае зарегистрировали 201 новый случай коронавирусной инфекции, в Иркутской области – 188, в Ямало-Ненецком АО – 182, в Московской области – 173, в Мурманской области – 162.
Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировали 765 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки в России от COVID-19 излечились 7 490 человек. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в РФ составило 546 863 пациента.
Кроме того, за прошедшие 24 часа из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 124 человека. За весь период в России было зафиксировано 12 247 летальных исходов.
В Москве за последние сутки от коронавируса излечились еще 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших от COVID-19 в столице составила 170 180 человек.
Кроме того, за последние сутки 14 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Москве. Всего от COVID-19 в столице умерли 4 285 пациентов.
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