В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве от COVID-19 скончались 14 пациентов, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный тест на коронавирус. Общее число умерших в столице составляет 4285 человек.

За последние сутки в городе выявлено 575 новых случаев инфекции. Прирост заболевших COVID-19 в настоящий момент на 10% меньше, чем был неделю назад.

Выздоровели за сутки 682 пациента. Таким образом, общая численность излечившихся от коронавируса в Москве составила 169 637 человек. Всего в городе было зарегистрировано 232 376 случаев заражения.

В России за сутки подтверждено 6 406 новых случаев в 83 регионах, в 1 663 клинических проявлений не было. Нарастающим итогом в РФ зафиксировано 759 203 случая инфекции в 85 регионах.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.