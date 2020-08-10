В Дании сообщили о новой волне COVID-19

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Власти Дании сообщили о новой волне распространения COVID-19 в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Магнуса Хенике. Согласно данным Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями, коэффициент заражения в стране составляет 1,4.

"Снова растет распространение коронавируса. Сейчас 10 зараженных могут заразить еще 14 человек", – заявил Хенике.

За последнюю неделю вирус обнаружили у 756 человек. Больше всего зараженных в городе Орхус – 341 человек. Из-за роста количества новых случаев принятие решения о собираниях группами по 200 человек в Дании отложили. Решить этот вопрос предполагалось 8 августа.

Ранее о начале второй волны коронавируса заявили в департаменте здоровья Эстонии. Там зафиксировали крупную вспышку заболеваемости.