Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

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За последние сутки в столице скончались 13 пациентов с COVID-19, общее число умерших от коронавируса в Москве – 4 411 человек, сообщает Оперативный штаб города.

Там уточнили, что у всех 13 пациентов была подтверждена пневмония, также их тест на коронавирус дал положительный результат.

Всего в стране выявили 5 765 новых заболевших COVID-19. В 1 427 случаях клинических проявлений не было. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 случаев коронавируса.

В Москве за сутки зарегистрировали 683 новых случая. Прирост составил 0,57%. Из свежих случаев коронавируса 49,2% приходится на пациентов в возрасте от 18 до 45. 30,6% – это люди в возрастной категории от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 3,3% – от 80 лет, 7,3% – дети.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе. По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. Министр добавил, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной.

В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 может стать доступной не ранее первой половины 2021 года. Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.