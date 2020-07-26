В России выявили 5 765 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки зарегистрировали 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Из них 1 427 заболевших (24,8%) не имеют клинических проявлений COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Москве – 683. Дальше идут Свердловская область – 241, Ханты-Мансийский автономный округ – 192, Нижегородская область – 177, Санкт-Петербург – 175, Красноярский край – 175, Иркутская область – 161.

На Мурманскую область пришлось 158 случаев, на Московскую область – 144, на Алтайский край – 140, на Челябинскую область – 131, на Ростовскую область – 126, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 125, на Хабаровский край – 122, на Приморский край – 111.

Меньше всего случаев коронавирусной инфекции обнаружили в Республике Алтай – 18, Новгородской области – 17, Республике Северная Осетия – 17, Калининградской области – 15, Кабардино-Балкарской Республике – 15, Чеченской Республике – 15, Липецкой области – 14, Магаданской области – 12, Забайкальском крае – 11, Еврейской автономной области – 3 и Севастополе – 3.

Таким образом, общая численность случаев коронавирусной инфекции за все время на территории РФ составила 812 485 случаев. Прирост заболевших COVID-19 в России за последние сутки составил 0,7%.

Наименьший прирост случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Ненецком и Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), в Москве, Калужской области, Кабардино-Балкарской Республике, Смоленской и Липецкой областях, Забайкальском крае (0,3%). В процентном соотношении меньше всего случаев коронавируса зафиксировали также в Республике Северная Осетия, Брянской и Тульской областях (0,4%).

За последние сутки в России зафиксировали 77 летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией. Общая численность жертв COVID-19 в РФ составила 13 269 человек.

Что касается динамики выздоровления, то за прошедшие 24 часа в России от коронавируса излечились 3 110 человек. Всего на территории РФ от COVID-19 выздоровели 600 250 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки от коронавируса выздоровело 306 человек. Всего в столице после прохождения курса лечения от COVID-19 излечились 174 721 человек.