Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заболеваемость COVID-19 в Москве идет на спад, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"В Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что в российских регионах отмечается разная ситуация заболеванием: есть регионы, которые прошли пик и у них идет снижение выявленных случаев COVID-19.
По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,11 на 100 тысяч человек. Таким образом, столица занимает 28-е место среди субъектов России по числу новых случаев COVID-19.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
Записаться в доноры в Москве стало проще
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