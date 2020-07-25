Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заболеваемость COVID-19 в Москве идет на спад, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что в российских регионах отмечается разная ситуация заболеванием: есть регионы, которые прошли пик и у них идет снижение выявленных случаев COVID-19.

По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,11 на 100 тысяч человек. Таким образом, столица занимает 28-е место среди субъектов России по числу новых случаев COVID-19.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

