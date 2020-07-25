Москва находится в третьем десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,11 на 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Росстата.
Отмечается, что это 28-е место среди субъектов России. В столице за последние 24 часа зафиксировали 648 случаев COVID-19.
В РФ за последние сутки подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 806 720 случаев. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, за сутки – 146. Выздоровели за сутки 8 366 человек, за все время – 597 140 человек.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
Записаться в доноры в Москве стало проще
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