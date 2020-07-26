Еще 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 306 человек вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общая численность выздоровевших от COVID-19 составила 174 721 человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721", – сообщила Ракова.

Она отметила, что после прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Во время выписки все выздоровевшие получают необходимые рекомендации.

Напоминаем, что все выздоровевшие могут стать донорами плазмы крови для лечения других болеющих коронавирусом. Для этого желающие должны входить в возрастную категорию от 18 до 55 лет, а также не иметь хронических заболеваний и положительные анализы на ВИЧ и гепатиты B и C.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По поводу сроков прививания глава города сообщил, что они зависят от Минздрава, а также от лицензирования и производства вакцины.

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Он отметил, что сначала прививание будет осуществляться тем, что чаще других сталкивался с большим количеством заболевших COVID-19 людей.