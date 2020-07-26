Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние сутки зарегистрировали 683 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что прирост новых заболевших COVID-19 в Москве по-прежнему находится на низком уровне. За последние сутки он составил 0,57%.

Сообщается, что среди новых случаев коронавируса 49,2% – граждане в возрасте от 18 до 45. 30,6% заболевших составляют люди в возрастной категории от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 3,3% – от 80 лет, 7,3% – дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – сообщили в Оперштабе.

По приросту новых случаев коронавируса Москва находится на 27 месте. Сообщалось, что в столице число новых заболевших COVID-19 составило 5,39 на 100 тысяч человек.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 5 765 заболевших COVID-19. В 1 427 случаях у пациентов не фиксировались клинические проявления коронавируса. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 заболевших COVID-19. От коронавируса смогли излечиться 600 250 пациентов. В результате осложнений, вызванных COVID-19, в России скончались 13 269 человек.