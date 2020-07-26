Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве за последние сутки зарегистрировали 683 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В ведомстве отметили, что прирост новых заболевших COVID-19 в Москве по-прежнему находится на низком уровне. За последние сутки он составил 0,57%.
Сообщается, что среди новых случаев коронавируса 49,2% – граждане в возрасте от 18 до 45. 30,6% заболевших составляют люди в возрастной категории от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 3,3% – от 80 лет, 7,3% – дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – сообщили в Оперштабе.
По приросту новых случаев коронавируса Москва находится на 27 месте. Сообщалось, что в столице число новых заболевших COVID-19 составило 5,39 на 100 тысяч человек.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 5 765 заболевших COVID-19. В 1 427 случаях у пациентов не фиксировались клинические проявления коронавируса. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 заболевших COVID-19. От коронавируса смогли излечиться 600 250 пациентов. В результате осложнений, вызванных COVID-19, в России скончались 13 269 человек.
Специалист ответил на вопросы москвичей о COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: