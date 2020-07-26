Москва занимает 27 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,39 на 100 тысяч человек.
По данному показателю столица расположилась на 27 месте среди субъектов РФ. За последние сутки в Москве зарегистрировали 683 новых случая коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки от коронавируса выздоровело 306 человек. Всего в столице после прохождения курса лечения от COVID-19 излечились 174 721 человек.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 5 765 заболевших COVID-19. В 1 427 случаях у пациентов не фиксировались клинические проявления коронавируса. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 заболевших COVID-19. От коронавируса смогли излечиться 600 250 пациентов. В результате осложнений, вызванных COVID-19, в России скончались 13 269 человек.
Специалист ответил на вопросы о коронавирусе
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