Тимофей Баженов дал советы по оказанию помощи при солнечном ударе

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Ведущий программ о дикой природе Тимофей Баженов рассказал, какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи пострадавшим от солнечного или теплового удара.

"Солнечный удар может получить даже человек, не перегревшийся на солнце. Потоки солнечной энергии проникают в человеческое тело, и больному становится плохо. Его нужно отвести в тень, уложить, положить под голову что-то мягкое, чтобы голова была выше линии груди, после чего дать напиться, а можно и обтереть холодной водой и ждать некоторое время, пока человеку не станет лучше", – пояснил тележурналист.

Баженов уточнил, что при солнечном ударе человек может испытывать слабость, сильную жажду, тошноту, а также у него сильно поднимается температура. В некоторых случаях она может достигать 41 градуса. При этом симптомы солнечного удара иногда могут проявиться сразу, а иногда лишь через 6–8 часов на солнце.

При тепловом ударе, объяснил Баженов, у человека начинают болеть мышцы, кожа становится сухой и горячей, а также проявляются спазмы и одышка. Как и в случае солнечного удара, пострадавшего начинает тошнить.

В обоих случаях человека необходимо поместить в тень и обеспечить ему покой. Также необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, даже если пострадавшему станет лучше.

"Прохладное помещение, тень, укрытие каким-то слоем ткани обычно помогает человеку, перегревшемуся на солнце. Ни в коем случае его погружать в ледяную воду или поить, может быть только хуже", – заявил Баженов.

Также журналист посоветовал носить в жару свободную и легкую одежду из натуральных материалов, не забывая про головные уборы.

Ранее в Москве на фоне аномальной жары были побиты четыре температурных рекорда за неделю. 22, 23, 24 и 26 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8, 33,8 и 32,6 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.

В МЧС порекомендовали в жару меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков. Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.