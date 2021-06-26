В Москве побит четвертый за неделю температурный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу в 15:00 в столице зафиксирован новый рекорд по теплу для 26 июня, температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия, рассказали в столичном метеобюро. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0)", – сказал представитель метеобюро.

Ранее в Москве на фоне аномальной жары были побиты три температурных рекорда. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.

Минприроды предупредило о том, что в начале следующей недели солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, также возможны подтопления.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.