В Москве побит четвертый за неделю температурный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В субботу в 15:00 в столице зафиксирован новый рекорд по теплу для 26 июня, температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия, рассказали в столичном метеобюро. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0)", – сказал представитель метеобюро.
Ранее в Москве на фоне аномальной жары были побиты три температурных рекорда. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.
Минприроды предупредило о том, что в начале следующей недели солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, также возможны подтопления.
В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
Водителей призвали к осторожности из-за аномальной жары
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