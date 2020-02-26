Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе 27 и 28 февраля из-за снега, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение из-за снега и риска обледенения действует с 9:00 27 февраля до 21:00 28 февраля. В Москве и области в эти дни также прогнозируются дожди.

Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал, что уходящая зима станет самой теплой в городе за всю историю метеонаблюдений. По его словам, сейчас рекорд принадлежит 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился прогнозом погоды в первый день весны. Он заявил, что будет тепло и солнечно. Днем 1 марта столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, ночью же ожидается 8 градусов мороза.

Цыганков добавил, что тенденция потепления в столичном регионе сохранится. 8 марта температура воздуха будет превышать норму.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Москве в первый месяц весны столбики термометров окажутся в районе значений около нормы или немного выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +6. Осадки ожидаются тоже в пределах нормы – 34 миллиметра.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, показатели будут средними или чуть ниже средних.