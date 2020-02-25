Солнечная погода порадует москвичей в первый день весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый день весны в Москве будет теплым и солнечным, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, днем 1 марта столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов. Однако ночью ожидается 8 градусов мороза.

"Пока от холода нас защищают циклоны. 28 февраля будет самый плохой день перед весной. 1 марта будет весенняя погода, переменная облачность и без осадков, увидим солнышко. С 29 февраля на 1 марта подморозит", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Он пообещал, что тенденция потепления в столичном регионе сохранится. Ожидается, что 8 марта температура воздуха будет превышать норму.

Ранее стало известно, что московская зима может установить абсолютный рекорд по теплу. Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, температура будет средней или чуть ниже средней.