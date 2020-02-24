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Общество

08:30

Московская зима установит абсолютный рекорд по теплу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нынешняя зима окажется самой теплой за всю историю метеонаблюдений, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что такие наблюдения в стране ведутся порядка 140 лет. Пока рекорд остается за зимой 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза, пояснил Вильфанд.

В этом сезоне столбики термометров тоже держались на экстремально высоких отметках, подчеркнул метеоролог.

"Думаю, что ближайшие годы этот рекорд будет невозможно побить и нынешняя зима войдет в историю", – цитирует его ТАСС.

Вильфанд добавил, что точные данные появятся в начале марта.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Прогнозируется, что воздух прогреется до более чем плюс пяти градусов.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в первый месяц весны температура окажется около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, днем – примерно до 6 градусов тепла.

А сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что лето в Москве будет умеренным. По его мнению, температурные показатели будут средними или немного ниже.

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