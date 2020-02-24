Bloomberg объяснил причину аномально теплой зимы в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агентство Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы. Согласно его исследованию, барьер для холодов создала область экстремально низкого давления над Северным полюсом за счет столкновения стремящихся на север воздушных масс и постоянно циркулирующих в этом регионе ветров.

Не исключено, что описанный феномен обусловлен сочетанием временного погодного фактора и последствиями глобального потепления.

Метеоролог Боб Хенсон подчеркнул, что в США температура сейчас на три градуса выше среднего зимнего показателя за XX век. По его словам, если до 29 февраля ничего не изменится, эта зима станет самой теплой в Штатах за 141 год.

В январе 2020 года температура воздуха в России, а также в ряде районов Скандинавии и на востоке Канады превысила средний показатель для этого месяца на пять градусов. Кроме того, январь стал самым теплым в Европе за все время климатических наблюдений, отмечает агентство.

По его данным, упомянутый выше барьер ветров на пути холодов не новое явление. Просто в этом году оно не ослабевает и не усиливается, как обычно, в зависимости от перепадов давления, а остается стабильным долгое время.

Ранее сообщалось, что нынешняя зима окажется самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что такие наблюдения в стране ведутся порядка 140 лет.

Пока рекорд остается за зимой 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза. В этом сезоне столбики термометров тоже держались на экстремально высоких отметках, подчеркнул метеоролог.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Прогнозируется, что воздух прогреется до более чем плюс пяти градусов.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в первый месяц весны температура окажется около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, днем – примерно до 6 градусов тепла.

Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что лето в Москве будет умеренным. По его мнению, температурные показатели будут средними или немного ниже.