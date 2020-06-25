Песков сообщил, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что три дня назад он зарегистрировался на портале mos.ru. Песков отметил преимущества электронного формата совершения волеизъявления.

"Я уже проголосовал. Три дня назад зарегистрировался на сайте mos.ru, а сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал. Электронное голосование работает прекрасно, быстро и удобно", – отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что поправки в Конституцию позволят закрепить социальный характер государства. Песков отметил разницу между сегодняшними изменениями и теми, которые предлагались в 2008 году.

"Ситуация другая. Сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые укрепляют суверенитет страны, укрепляют социальный характер нашего государства", – подчеркнул Песков.

Он отметил, что нынешние поправки в Конституцию акцентируют на вопросах, которые выходят на передний план и являются наиболее насущными для граждан.

По состоянию на 11:50 общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 11,45%. Совершило волеизъявление более 15,5 тысячи человек.

Более 96 тысяч участковых комиссий приступило к проведению голосования. В их работе и организации сбоев не обнаружено.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для удаленного голосования требовалось до 21 июня подать заявление.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.