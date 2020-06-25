Реут: видеонаблюдение за ходом голосования будет доступно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин/Евгений Самарин

Видеонаблюдение на участках для голосования по поправкам в Конституцию будет доступно онлайн, сообщил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

"Можно будет смотреть через интернет изображение с камер видеонаблюдения на избирательных участках", – приводит его слова Агентство "Москва".

Реут подчеркнул, что также публикуется вся информация, связанная с голосованием.

"На сайте ЦИК есть соответствующий раздел, есть сайт, посвященный поправкам. Там ежедневно обновляется информация, в том числе цифровая, о ходе голосования", – зампредседателя МГИК.

Как рассказал первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, в столице около 21,5 тысячи наблюдателей работает на участках для голосования.

Он подчеркнул, что все наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и сдали тест на коронавирусную инфекцию.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

В столице проведение голосования по поправкам в Конституцию обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий. На всех участках все дни голосования будет вестись видеонаблюдение.

Участникам электронного голосования нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля.

