Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию на 11:50 составила более 11%

12:06
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ спустя почти два часа после начала составляет 11,45%. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что проголосовало свыше 15,5 тысячи человек. Об этом говорится в данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Согласно сведениям штаба, по состоянию на 11:50 общая явка избирателей, которые решили проголосовать электронно, составляет 11,45%. В двух регионах проголосовало 15 524 человека.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в стране с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для голосования без посещения участка ранее требовалось подать заявление. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
Ранее сообщалось, что ЦИК не наблюдает сбоев в организации голосования. Все бюллетени на месте, все средства индивидуальной защиты на месте", – обратил внимание заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Так, в МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений. На каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
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