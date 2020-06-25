Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию на 11:50 составила более 11%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ спустя почти два часа после начала составляет 11,45%. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проголосовало свыше 15,5 тысячи человек. Об этом говорится в данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Согласно сведениям штаба, по состоянию на 11:50 общая явка избирателей, которые решили проголосовать электронно, составляет 11,45%. В двух регионах проголосовало 15 524 человека.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в стране с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для голосования без посещения участка ранее требовалось подать заявление. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

Ранее сообщалось, что ЦИК не наблюдает сбоев в организации голосования. Все бюллетени на месте, все средства индивидуальной защиты на месте", – обратил внимание заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Так, в МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений. На каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.