В ОНК попросили Бузову прийти на суд захватчика заложников в Альфа-Банке

Фото: Агентство "Москва"

Правозащитник и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева навестила в СИЗО Алексея Барышникова, который в выходные захватил заложников в отделении Альфа-Банка, и рассказала Москве 24 о его состоянии. По словам Меркачевой, молодой человек был ранее судим и освободился в 2017 году, а на преступление пошел ради того, чтобы увидеть Ольгу Бузову.

После вопроса Меркачевой "Где вы влюбились в нее – на воле или за решеткой еще три года назад?", по словам правозащитницы, Барышников отвернулся и заплакал. Затем сказал: "Так случилось – я влюбился".

Член ОНК призвала Ольгу Бузову прийти на суд Барышникова или же написать ему письмо.

"Хорошо бы, чтобы Ольга пришла на суд, в СИЗО ее не пустят однозначно. А на суд она может прийти абсолютно свободно, процесс незакрытый", – сказала она.

Член ОНК добавила, что Бузова может написать электронное письмо на сайте ФСИН. Оно, по словам Меркачевой, дойдет до адресата очень быстро.

Москва 24 попросила представителей Ольги Бузовой прокомментировать просьбу члена ОНК. Оперативно получить ответ не удалось.

Ранее сообщалось, что задержанный за попытку захвата заложников в отделении Альфа-Банка Алексей Барышников признал свою вину. Видео допроса было опубликовано Следственным комитетом РФ.

"Вину признаю", – сказал Барышников.

На вопрос о целях своего поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить это, он сказал, что хотел бы понять, что с ним происходит.

"Мне интересна правда, что со мной происходит", – сообщил Барышников.

Именно это, по его словам, и послужило мотивом для захвата заложников в отделении банка.

23 мая в отделение Альфа-Банка по адресу улица Земляной Вал, дом 41, строение 1, вошел представитель курьерской службы и стал угрожать взрывом посетителям и сотрудникам банка. По информации СМИ, он удерживал в заложниках до шести человек.

Журналисты также сообщают, что злоумышленник не был заинтересован в деньгах. Согласно данным СМИ, он выбросил на улицу записку со словами "мне не нужны деньги, мне нужна правда". Кроме того, мужчина утверждал, что здание отделения уже заминировано.