В Липецке прокомментировали просьбу губернатора "поменять цифры" по коронавирусу

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области, аудиозапись которого была размещена в ряде Telegram-каналов, связано с ошибкой в информации о числе проведенных тестов на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.
До этого появилась аудиозапись, где губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требовал тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. "Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?" – спрашивал на записи глава региона.
"В разговоре ведется речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области. Сведения о тестах передаются в ИЦК", – уточнили в пресс-службе. По словам представителей областного правительства, обсуждались сведения о данных, предоставляемых одной лабораторией.
В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633. За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Липецкой области зарегистрировано 63 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. Процесс вакцинации и ее масштабирование может затянуться до девяти месяцев, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
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