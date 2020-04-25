Число сделанных в РФ тестов на коронавирус выросло до 2,7 миллиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Роспотребнадзоре заявили, что количество выполненных в России исследований на наличие коронавируса выросло на 169 тысяч. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзоре также назвали общее число тестов. Эксперты уточнили, что всего в РФ было проведено более 2,7 миллиона исследований.

По данным ведомства, под медицинских наблюдением сейчас остаются 168 тысяч человек.

Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице около 4 тысяч москвичей ежедневно обращаются к врачам с признаками ОРВИ. Согласно действующим правилам, наличие инфекции приравнивается к подозрению на коронавирус.

По данным на 24 апреля, всего в России подтвердили 68 622 случая инфицирования, умерли 615 человек. В Москве выявлено 36 897 случаев, 325 человек скончались. Еще 312 пациентов вылечили от коронавируса, всего это 3 047 человек.