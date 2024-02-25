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25 февраля, 08:21

Общество

Донцова заявила, что никогда не покинет Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Писательница Дарья Донцова заверила, что не собирается уезжать из России. Такое заявление она сделала на фоне отъезда из РФ некоторых литературных деятелей.

Донцова отметила, что в трудной ситуации каждый делает свой выбор, поскольку имеет право на собственное мнение.

"Писатель – это не актер, не певец, мне не нужен зал, не нужны музыканты. Мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России. Я не уезжаю, и уезжать отсюда не собираюсь никогда", – приводит ТАСС ее слова.

Она также подчеркнула, что смена гражданства не может скрыть факт рождения в РФ. По словам Донцовой, Родина – это мама, а ее не бросают.

Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине.

Позднее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а также предложили запретить ей въезд на территорию РФ. Инициатором стал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Моя Москва": Дарья Донцова

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