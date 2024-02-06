Театр "Современник" отменил показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Улицкой

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Столичный театр "Современник" отменил показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе писательницы Людмилы Улицкой, которые должны были пройти 18 февраля и 22 марта. Об этом свидетельствует афиша на сайте культурного учреждения.

Премьера спектакля состоялась в театре 3 июня 2015 года. Пьеса состоит из двух частей, вторую из них Улицкая написала специально для "Современника".

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты писательнице после ее заявлений о финансировании Украины. В издательстве пояснили, что выплаты не будут осуществляться до тех пор, пока Улицкая не прояснит ситуацию с адресатами денежных средств, полученных с продаж книг.

До этого Улицкая заявила, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине. Она также призналась, что ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский.

В связи с произошедшим писательницу уже лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а также предложили запретить ей въезд на территорию РФ. Инициатором последнего предложения стал депутат Госдумы Виталий Милонов.