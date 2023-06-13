Автор книги "Ешь, молись, люби" перенесла выход нового романа из-за критики от украинцев

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Американская писательница Элизабет Гилберт, автор бестселлера "Ешь, молись, люби", перенесла публикацию своего нового романа из-за критики со стороны украинцев. Об этом сообщает New York Times.

Действие нового романа Гилберт "Снежный лес" разворачивается в Сибири в 30-х годах 20 века, герои произведения "противостоят советскому правительству" и уберегают природу от индустриализации.

По словам Гилберт, она подверглась критике со стороны украинских читателей. Автор уточняет, что негодование со стороны украинцев вызвало то, что она решила издать книгу, "сюжет которой разворачивается в России, вне зависимости от того, о чем она".

"Я снимаю этот роман с очереди на публикацию. Сейчас для этого не подходящее время", – заявила Гилберт.

Роман должен был выйти 13 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега "Русскую танцовщицу" в "Танцовщицу в украинском наряде". Картину переименовали по требованию украинских активистов.