Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

Фото: TACC/Михаил Терещенко

Метрополитен-музей в Нью-Йорке США признал художника Архипа Куинджи украинцем. Об этом свидетельствуют данные на сайте учреждения.

В графе о национальности художника в подписи к картине "Красный закат на Днепре" сообщается, что Куинджи – украинец. При этом сохраненная копия веб-страницы от 6 января свидетельствует о раннем упоминании Куинджи как художника русского происхождения.

Сам мастер родился в Мариуполе. Позже он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Академию художеств.

В процессе обучения Куинджи познакомился с художниками Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими мастерами. В период творческой деятельности художник написал около 500 эскизов и полноценных полотен, а также порядка 300 графических работ.

До этого музей изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица". Новым названием картины стало "Танцовщица в украинском наряде". Картину переименовали по требованию украинских активистов.



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