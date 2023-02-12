Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Фото: скриншот metmuseum.org

Метрополитен-музей в Нью-Йорке США назвал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинцами. Об этом свидетельствую подписи к картинам художников на сайте учреждения.

В графе "национальность" в подписи к картине Айвазовского "Корабль в лунном свете" сотрудники музея указали, что художник – украинец. Местом рождения Айвазовского является Феодосия.

Национальность "украинец" в отношении Репина появилась в подписи к его картине "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина". Мастер родился в 1844 году в Чугуеве, который в настоящее время входит в состав Украины.

Ранее украинцем был признан художник Архип Куинджи. Музей изменил национальность в подписи к одной из картин мастера. Местом рождения художника считается Мариуполь.



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